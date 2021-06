Football

Après les "coiffeurs, les "shampouineurs" : qui seront les trois grands perdants de la liste ?

EURO 2020 - Dans cet Euro, trois joueurs devront regarder les matchs depuis les tribunes. Pour France-Allemagne, qui seront les 24e, 25e et 26e homme ? Maxime Dupuis et Martin Mosnier se mouillent et nomment Léo Dubois, Marcus Thuram et Moussa Sissoko. Retrouvez l'intégralité de l'émission FC Stream Team en podcast.

00:05:31, il y a 43 minutes