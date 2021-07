De la frustration à la révélation, il n'y a parfois que quelques mois. Joakim Maehle aurait pu garder un très mauvais souvenir de cette saison 2020/2021, celui d'une occasion manquée. Le 5 octobre dernier, le mercato vit ses dernières heures, et le joueur de Genk attend son heure. Plusieurs clubs étrangers espèrent sa venue et l'OM touche au but. Maehle voit l'opportunité de rejoindre un club au standing européen lui ouvrir ses bras et tombe vite d'accord avec les dirigeants phocéens. Le transfert ne verra finalement jamais le jour, les dirigeants du club belge s'étant montré trop gourmands dans les dernières minutes. "Je n'ai pas de mots" tweete le joueur, profondément déçu. A le voir mettre au supplice les défenses de l'Euro depuis son aile gauche, que cet épisode semble lointain.

Joakim Maehle est aujourd'hui est un des joueurs européens à avoir fait tourner le plus de têtes durant l'Euro. Le joueur danois est un des grands artisans du parcours des siens, que l'on n'attendaient pas aussi fringants, en particulier depuis l'accident terrible subi par leur leader Christian Eriksen dès le premier match de la phase de groupes. Dans un effectif en manque de grands noms, le défenseur étincelle. C'était pourtant loin d'être gagné, ce depuis le tout début de l'histoire.

L'abnégation dans les gênes

Dans le Nord du Danemark, le mot "Mæhle" signifie "courage" ou "abnégation". Quand le petit Joakim prend le nom de famille de sa maman comme patronyme, il ne se doutait sans doute pas à quel point il lui collerait à ce point à la peau. De l'abnégation, il lui en a fallu quand plus jeune, il ne convainc pas vraiment au centre de formation d'Aalborg. Attaquant longiligne, fréquemment blessé - il est resté près d'un an et demi sur le flanc à cause de problèmes liés à une croissance trop rapide -, il squatte le banc et ne trouve du temps de jeu que dans les deuxièmes ou troisièmes équipes des catégories de jeune du club danois. Lassé par l'infirmerie, il demande à ses entraîneurs de reculer d'un cran, par crainte des blessures. Un choix opportun, puisque le rôle de piston droit lui a sans doute ouvert les portes du monde professionnel, lui qui avait déjà commencé à se renseigner pour rejoindre un sport-études aux Etats-Unis.

Lorsque Joakim a rejoint l’équipe A, nous venions de faire monter six joueurs des moins de 19 ans en leur donnant un contrat professionnel. Il était le dernier de la liste, expliquait Lars Sondergaard, l’entraineur qui l’a lancé à Aalborg, pour le média belge Gazet van Antwerp Si nous n’avions eu que de la place pour cinq contrats, il n’en aurait peut-être pas reçu." , expliquait Lars Sondergaard, l’entraineur qui l’a lancé à Aalborg, pour le média belge Gazet van Antwerp et retranscrits par l'excellent site spécialisé Nordisk Football

En à peine une saison, et grâce à un nouveau coup de pouce, la blessure du titulaire du poste, il perce avec l'équipe première d'Aalborg. Il faut dire que son profil est rare : un joueur de côté avec du coffre oui, mais aussi une vraie présence physique et athlétique (1,85m). Pour ne rien gâcher, le garçon est rapide, habile ballon au pied, et même s'il est un droitier naturel, il peut sans problème évoluer des deux côtés du terrain. C'est d'ailleurs depuis le couloir gauche qu'il enchaîne les prestations de haute volée durant cet Euro et évolue régulièrement en équipe nationale depuis la sélection U21 danoise.

A droite, à gauche, partout...

Alors quand Genk vient le chercher en 2017, après seulement une saison chez les professionnels, tout le monde au club d'Aalborg et dans son entourage lui recommande alors d'attendre encore un peu pour s'aguerrir. Mais Maehle n'est pas du genre à prendre son mal en patience. Le projet de remplacer à terme le Belge Timothy Castagne, parti alors – heureuse coïncidence - vers l'Atalanta, est trop tentant pour un jeune joueur qui ne pensait même pas être en mesure de faire carrière. Meilleur arrière droit du championnat belge en 2018/2019, à seulement 21 ans, joueur le plus utilisé l'année du premier titre de Genk depuis huit saisons : Maehle convainc encore une fois sans tarder.

Dans son ascension aussi surprenante que constante, l'été 2020 aurait pu être un tournant, un premier coup de frein. Il n'a finalement été que partie remise. Au lieu de l'OM, il atterrit finalement durant l'hiver à l'Atalanta. Vite intégré dans le onze de départ de la formation de Bergame, il parfait encore son adaptation et travaille sa rigueur défensive. Mais une équipe aussi joueuse que la Dea, Maehle ne devrait pas mettre bien longtemps à se rendre indispensable par sa capacité à enchaîner inlassablement les courses.

Dans le top 10 des joueurs ayant parcouru le plus de terrain durant cet Euro, le bosseur Joakim Maehle se plaît à mêler la besogne et les paillettes. Lors des trois derniers matches du Danemark, les trois victoires de la sélection, il a marqué contre la Russie puis le Pays de Galles avant de distribuer ce qui est jusque-là la plus belle passe décisive du tournoi pour Kasper Dolberg : un centre extérieur du pied droit chirurgical.

Avec le buteur de l'OGC Nice ou encore Pierre-Emile Pierre-Emile Højbjerg dans le cœur du jeu, Maehle s'est accaparé une partie des responsabilités offensives désormais laissées "vacantes" sans Christian Eriksen. Le latéral a cadré 7 tirs dans la compétition : seul Patrick Schick fait mieux. Et là aussi, le numéro 5 danois est d'une précision diabolique : 70%, meilleur ratio de l'Euro sur tous les joueurs ayant tenté au moins cinq tirs. Mercredi, contre l'Angleterre et sa défense imprenable, Maehle aura fort à faire. Une situation dont il s'accoutume jusque-là à merveille. La prochaine étape de son explosion fulgurante est peut-être proche, alors que l'Atlético de Madrid le surveille de près. Loin, très loin du Vieux Port.

