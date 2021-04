Football

"Deschamps fait peur" : Vu d’Europe, les Bleus sont encore les immenses favoris

EURO 2021 – Dans Tour d’Europe, Cyril Morin a interrogé six spécialistes des Nations favorites de l’Euro. Un constat ressort : les Bleus de Didier Deschamps semblent encore disposés d’une vraie marge, juste devant la Belgique, qui pourrait être privée d’Eden Hazard, et le Portugal. Retrouvez Tour d’Europe tous les jeudis sur Eurosport et Youtube. (Montage : S.Petit / Habillage : A. Madkowski)

00:09:57, il y a 38 minutes