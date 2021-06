Vingt-quatre heures et des poussières après le nul concédé face à la Hongrie (1-1), les Bleus ont retrouvé des températures plus clémentes pour leur entraînement du jour, organisé au stade Nandor Hidegkuti. Protégés par les murs verticaux de l'enceinte, les Tricolores n'ont pas eu à souffrir de la chaleur ce dimanche.

Sous la houlette de Guy Stephan, ceux qui n'ont pas joué (ou peu) face à la Hongrie ont suivi une séance classique, avec courses, toro et divers exercices devant le but avec Steve Mandanda et Mike Maignan. Un groupe de douze composé de Clément Lenglet, Jules Koundé, Wissam Ben Yedder, Corentin Tolisso, Olivier Giroud, Léo Dubois, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Kurt Zouma, Moussa Sissoko, Marcus Thuram et Thomas Lemar. Ousmane Dembélé, touché la veille, manquait à l'appel. Le Barcelonais doit d'ailleurs passer des examens pour son genou en fin de journée.

Des titulaires de la veille, seuls Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Karim Benzema, Paul Pogba, Presnel Kimpembe et N'Golo Kanté ont trottiné autour du terrain. Le premier nommé a vite rejoint ses partenaires Lucas Digne et Hugo Lloris, pour se dégourdir les jambes au bord du terrain sur un vélo. Le portier des Bleus a ensuite fait une longue séance d'étirements. Raphaël Varane, Benjamin Pavard sont restés au frais. Kylian Mbappé a lui fait une apparition tardive sur la pelouse mais il n'a pas pris part à la séance.

Avant de pédaler, on a aperçu Antoine Griezmann et Didier Deschamps s'entretenir. Une discussion de quelques minutes entre les deux hommes. Parlaient-ils du positionnement du numéro 7 très excentré face à la Hongrie, samedi, et de son désir de se recentrer quelque peu ? DD s'est ensuite entretenu de longues minutes avec Adrien Rabiot. Au vu des gestes du sélectionneur, on aurait juré qu'ils parlaient positionnement et projection.

La séance s'est conclue par la tradition opposition à 7 contre 7.

Mandanda – Tolisso, Dubois, Sissoko, Hernandez, Giroud et Ben Yedder sans chasuble.

Maignan – Koundé, Zouma, Lenglet, Lemar, Coman et Thuram en chasuble orange.

La victoire est revenue à l'équipe en orange, 5-4. Avec quatre doublés, pour Thuram, Coman, Giroud et Ben Yedder.

