Il a d’abord assisté, impuissant, à la tempête subie par les siens. Sérieusement amoché au visage par Antonio Rüdiger en finale de la dernière Ligue des champions et opéré au niveau de l’orbite oculaire le 5 juin, Kevin De Bruyne était en effet sur le banc au coup d’envoi, ce jeudi à Copenhague. Du bord du terrain, il a donc vu le Danemark prendre les devants d’entrée (2e). Pris à la gorge et incapables d’endiguer les vagues rouges et blanches, ses coéquipiers ont vécu un calvaire pendant 45 minutes. Rien n’allait. Et puis, KDB est entré.

Dès le retour des vestiaires, Roberto Martinez a décidé de lancer son numéro 7, à la place d’un Dries Mertens fantomatique jusqu’alors. C’est peu dire que le sélectionneur belge a bien fait. Car son équipe a, dès lors, montré un tout autre visage. Celui qu’on lui connaît, à vrai dire, symbolisé par une maîtrise évidente dans l’entrejeu et une réelle capacité à faire mal à la défense adverse. Mais encore fallait-il recoller au score, pour ne plus douter et calmer les ardeurs de Danois survoltés. Ce qui n’a pas tardé à être fait.

Passeur puis buteur, le tout en 15 minutes chrono

Un but superbe qui n’a pourtant pas entraîné une effusion de joie chez l’intéressé, cinq jours après le malaise cardiaque dont a été victime Christian Eriksen. "Je marque. Mais je ne voulais pas célébrer ce but. J'ai trop de respect pour les supporters danois", a avoué De Bruyne au micro de la RTBF. Décisif à deux reprises, il a ainsi permis à sa sélection d’arracher un succès pas malheureux (1-2) et de valider sa qualification pour les huitièmes de finale.

Kevin De Bruyne Crédit: Getty Images

On va essayer de s’amuser

Surtout, ses 45 minutes de très haut vol ont dû fortement rassurer les supporters des Diables rouges, bien conscients de la prépondérance du Mancunien au sein du collectif belge. L’ex-joueur de Wolfsburg n’a, semble-t-il, rien perdu de son niveau stratosphérique en dépit de sa courte période d’indisponibilité. Ce dont ne peut que se féliciter Roberto Martinez, qui pourra donc compter sur son maître à jouer, en pleine possession de ses moyens qui plus est, pour les échéances à venir.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Axel Witsel - absent depuis cinq mois - et Eden Hazard ont eux aussi signé une entrée remarquée (59e). "Quand on voit la qualité qui rentre en deuxième période... On retrouve le groupe à 100%. On va essayer de s'amuser", a promis Romelu Lukaku. Les futurs adversaires de la Belgique risquent, eux, de ne pas pouvoir en dire autant.

