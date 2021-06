Eternel mais toujours insatiable. Ce mardi, pour l’entrée en lice du Portugal dans cet Euro, Cristiano Ronaldo a confirmé un peu plus son statut de légende vivante en battant deux records coup sur coup : celui du joueur ayant disputé le plus d’éditions de la compétition continentale (5 avec l’Euro 2004, 2008, 2012, 2016 et 2020) mais surtout en devenant, seul, le meilleur buteur historique de la compétition. Son doublé face à la Hongrie (3-0) lui permet de devancer désormais les 9 buts de Michel Platini et les 7 d’Alan Shearer. Un peu plus seul dans sa galaxie, le monstre statistique du Portugal est aussi devenu le recordman européen du nombre de matches disputés dans les tournois majeurs (Euro et Coupe du monde réunis) avec 39 apparitions. Simplement phénoménal.

Le feu-follet de 2004 a tant changé. Après ses débuts en 2003 avec le Portugal, CR7 est rapidement devenu incontournable avec sa sélection. A domicile, celui qui officiait alors à Manchester United avait ouvert son compteur dès le match d’ouverture et cette défaite inaugurale face à la Grèce (1-2). La suite : une folle longévité et une formidable régularité. Dans chacune des éditions, il aura trouvé les filets :

2 buts à l’Euro 2004

1 but à l’Euro 2008

3 buts à l’Euro 2012

3 buts à l’Euro 2016

2 buts (pour l'instant) à l'Euro 2020

Et maintenant, le titre de meilleur buteur de sélections ?

Au sortir du sacre de 2016, la star portugaise pointait donc à 9 buts, soit le total de Michel Platini, obtenu en une seule édition complètement irrationnelle (9 buts en 5 matches en 1984). En arrivant à Budapest pour l’entrée en lice du Portugal face à la Hongrie, CR7 connaissait l’enjeu de son Euro à titre personnel. Malgré un match longtemps frustrant, la star de la Juventus Turin a cependant réussi sa mission, transformant d’abord un penalty (2-0, 87e) avant de s’offrir le doublé sur un festival personnel (3-0, 90+2e).

Le voilà donc seul au sommet. Mais pas encore rassasié. Car c’est un autre record que CR7 est parti chercher, peut-être le plus prestigieux de tous : le titre de meilleur buteur en matchs internationaux toutes sélections confondues. L'Iranien Ali Daei et ses 109 buts sont clairement sous la menace : car avec son nouveau doublé, CR7 en est désormais à 106. Tic, tac…

