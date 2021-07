Karim Benzema aurait voulu aller plus loin. Mais il mesure déjà le chemin parcouru. De retour avec l'équipe de France après plus de cinq ans d'absence pour participer à l'Euro 2020, l'attaquant du Real Madrid a exprimé sa reconnaissance dimanche dans un message posté sur Twitter, accompagné d'une vidéo le montrant en action lors du 8e de finale perdu lundi dernier face à la Suisse (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.). "Ému de voir ces images, j'aurais aimé voir notre équipe de France au sommet, merci de toujours croire en nous, dit-il. On reviendra plus fort. Je tiens également à remercier toute l'équipe, le staff et toute la France d'avoir accueilli mon retour avec autant de bienveillance."

Benzema s'était particulièrement illustré dans cette rencontre face à la Suisse en inscrivant deux des trois buts tricolores, dont un chef-d'œuvre après un contrôle génial sur un service de Kylian Mbappé pour permettre aux Bleus d'égaliser. Il avait ensuite donné l'avantage à son équipe en marquant de la tête au deuxième poteau. Déjà auteur d'un doublé lors du dernier match de poules face au Portugal (2-2), l'attaquant du Real Madrid a vu sa montée en puissance stoppée nette après un début de tournoi plus délicat.

Il avait d'ailleurs fait part de sa tristesse le soir de l'élimination des Bleus. "Triste et déçu suite à l’issue du match, j’aurai aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps, avait-il écrit dans un message sur son compte Twitter. Merci pour votre soutien, merci pour la force que vous m’avez donnée. Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort."

