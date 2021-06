Football

Euro 2020 - équipe de France - Cinq matches sans encaisser de but : Lloris est protégé par un mur en béton armé

EURO 2020 - L'équipe de France reste sur une série de cinq rencontres sans encaisser le moindre but. Martin Mosnier et Maxime Dupuis analysent la prestation du gardien et des quatre défenseurs des Bleus qui sont tous montés d'un cran. L'intégralité de l'émission FC Stream Team est à retrouver en podcast.

00:04:36, il y a 16 heures