Un jour historique pour l’Angleterre. Menée, la sélection anglaise a mis fin au remarquable parcours du Danemark en demi-finale, grâce à un grand Harry Kane, auteur du but de la victoire, pour finalement s’imposer logiquement lors de la prolongation et parvenir pour la première fois de son histoire en finale de l’Euro (2-1, a.p.). Cinquante-cinq ans après leur seul titre en compétition majeure, à la Coupe du monde 1966, les Anglais peuvent rêver d’un nouveau titre, et d'un premier Euro, face à l’Italie, dimanche (21h).

Euro 2020 L'Angleterre et le Danemark dos à dos (1-1), suivez la prolongation EN DIRECT IL Y A UNE HEURE

Plus d'infos à suivre...

Euro 2020 Kane - Dolberg, l'instinct retrouvé à l'instant clé IL Y A UN JOUR