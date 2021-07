Football

Eden Hazard et Kevin De Bruyne, le grand bluff de Martinez avant Belgique-Italie : "C’est une partie d’échecs"

EURO 2020 - Touchés face au Portugal (1-0), Kevin de Bruyne et Eden Hazard pourraient manquer le quart face à l’Italie vendredi. Dans Tour d’Euro, Romain Van der Pluym (DH) explique à Cyril Morin les ressorts du bluff de Roberto Martinez et les solutions qui s’offrent au sélectionneur belge, entre Dries Mertens, Jérémy Doku et Yannick Carrasco. (Habillage : Q.Guichard / Montage : S.Farvacque).

00:03:34, il y a une heure