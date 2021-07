Football

Euro 2020 - "Football is coming home" : L'indémodable refrain des fans anglais en route pour Wembley

EURO 2020 - L'effervescence est déjà à son comble aux abords de Wembley avant la finale entre l'Angleterre et l'Italie. Les fans des Three Lions affluent déjà en masse vers l'enceinte londonienne en entonnant l'indémodable refrain "Football is coming home". Cela promet une folle ambiance pour tenter d'accompagner les hommes de Gareth Southgate vers un premier sacre international depuis 55 ans.

