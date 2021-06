Football

Euro 2020 - "France-Allemagne 2021, plus fort que France-Belgique 2018"

EURO 2020 - La prestation majuscule de l'équipe de France face à l'Allemagne (1-0) la place d'ores et déjà parmi les plus grandes démonstrations des Bleus de l'ère Deschamps. Maxime Dupuis et Martin Mosnier place même ce match au-dessus du France-Belgique, demi-finale du Mondial 2018. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.

00:03:17, il y a une heure