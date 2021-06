Football

Euro 2020 : Corentin Tolisso et Jules Koundé, paris gagnants ou risqués de Didier Deschamps face au Portugal ?

EURO 2020 - Mercredi, les Bleus vont disputer leur dernier match de la phase de groupes en se sachant déjà qualifiés. Jules Koundé et Corentin Tolisso devraient notamment en profiter pour avoir du temps de jeu. Nos envoyés spéciaux, Maxime Dupuis et Martin Mosnier, évoquent leur cas depuis Budapest, ce mardi dans le FC Stream Team. Et les solutions qu'ils apportent à Didier Deschamps.

00:08:01, il y a 2 heures