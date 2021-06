Le Pays de Galles se relance complètement dans cet Euro. Vainqueurs de la Turquie (2-0), les Dragons prennent provisoirement la tête du groupe A en attendant le match du soir entre l’Italie et la Suisse. Pourtant dominés une bonne partie de la rencontre, les Gallois ont marqué à chaque fin de période par Aaron Ramsey (1-0, 43e) et Connor Roberts (2-0, 90e+5). Le demi-finaliste du dernier Euro compte désormais quatre points et se rapproche de la qualification pour les huitièmes de finale. Au contraire de la Turquie qui enchaîne une deuxième défaite en autant de matches.

Pour surprendre une Turquie soutenue par l’ensemble du stade Olympique de Bakou, les Gallois se sont appuyés sur le duo Gareth Bale-Aaron Ramsey. Le premier nommé a délivré deux passes décisives alors que le deuxième a ouvert le score. La connexion entre les deux hommes a été criante et le joueur de Tottenham a délivré trois passes délicieuses à son compatriote. La troisième fut la bonne pour le Turinois qui a contrôlé de la poitrine avant de marquer à bout portant du droit (1-0, 42e). Auparavant, il avait buté sur Ugurcan Çakir en frappant au premier poteau de la gauche de la surface (6e) puis en tirant au-dessus (24e).

La Turquie inefficace, penalty raté pour Bale

Complètement dominés en seconde période, les Gallois ont profité de l’inefficacité offensive des Turcs. Emmenés par Burak Yilmaz, ils n’ont cadré que 5 tirs en 17 tentatives. À tel point qu’une tête de Kaan Ayhan repoussée sur sa ligne par Kieffer Moore (29e), ou une autre de Merih Demiral superbement détournée par Danny Ward (87e), ont été les occasions les plus dangereuses des joueurs de Senol Gunes. Pendant ce temps-là, les Gallois opéraient en contre et ont eu l’occasion de prendre le large plus rapidement.

Ramsey a encore buté sur Çakir (58e), Bale a manqué un penalty qu’il avait lui-même provoqué (61e) avant de contrer le dégagement du gardien turc juste à côté du poteau (62e). Mais l’inspiration de l’ancien madrilène a encore été déroutante lorsque, dans les arrêts de jeu, il a fait semblant de jouer un corner à deux pour filer le long de la ligne de but et servir Connor Roberts en retrait dont la frappe à bout portant est passée entre les jambes de Çakir (2-0, 90e+5).

Voilà donc le Pays de Galles proche d’une nouvelle qualification pour la phase finale de l’Euro après sa demi-finale en 2016. Avec quatre points, il devance l’Italie qui doit encore affronter la Suisse ce soir. En revanche, la suite de la compétition semble compromise pour la Turquie qui concède une deuxième défaite et reste donc dernière du groupe A avec 0 point.

