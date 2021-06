Marco Verratti devrait débuter son Euro face au Pays de Galles. Le sélectionneur italien Roberto mancini a indiqué samedi que le milieu de terrain du PSG sera "probablement" titulaire pour affronter les Gallois. Verratti, blessé début mai à l'entraînement avec le Paris SG, ne figurait pas sur la feuille de match lors des deux premiers matches de l'Italie à l'Euro, contre la Turquie (3-0) et la Suisse (3-0).

"Je pense que Marco a besoin de jouer, cela fait maintenant pas mal de jours qu'il s'entraîne, y compris avec ses coéquipiers et il va bien", a souligné Roberto Mancini lors d'une conférence de presse. "On verra, s'il est sur le terrain comme c'est probable, comment il se sentira en fin de première période, quelles sont ses conditions et ses sensations", a ajouté le sélectionneur, avant l'ultime entraînement prévu en soirée à Rome.

Verratti, pièce maîtresse du système de Mancini (40 sélections, 3 buts), avait été remplacé lors des premiers matches contre Manuel Locatelli, qui avait notamment brillé contre la Suisse avec un doublé. Avec ses deux victoires, l'Italie est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale.

Euro 2020 Verratti est prévenu : Locatelli a pris date 16/06/2021 À 22:18

Marco Verratti Crédit: Getty Images

