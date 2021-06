La Nazionale a parfaitement négocié sa phase de groupes. Après deux belles victoires sur la Turquie et la Suisse (3-0 à chaque fois), l'Italie s'en est offert une troisième face au Pays de Galles, dimanche à Rome (1-0). Cette fois, elle n'a pas forcé son talent et s'est contentée d'un but de Matteo Pessina (39e) face à des visiteurs qui ont joué la dernière demi-heure à dix après l'expulsion d'Ethan Ampadu. Les hommes de Roberto Mancini terminent en tête de la poule A, ceux de Rob Page s'emparent de la deuxième place avec une meilleure différence de buts que la Suisse, qui a battu la Turquie (3-1).

Forte de ses deux succès séduisants enregistrés précédemment, c'est une équipe d'Italie déjà qualifiée pour les 8es de finale et nettement remaniée qui s'est présentée face aux Dragons ce dimanche. Mancini avait en effet procédé à huit changements et ses hommes ont mis quelques minutes à trouver leurs repères contre des visiteurs très prudents mais bien en place dans leur camp.

Euro 2020 Locatelli, Berardi et Raspadori : Maxime Lopez présente la "Sassuolo touch" de l'Italie IL Y A UN JOUR

Verratti tout de suite influent

Suivant les principes de jeu de leur sélectionneur, les Italiens ont tout de même mis le pied sur le ballon et fait preuve d'une réelle volonté offensive. L'arrière-gauche Emerson a décoché un premier tir qui a filé sur Ward (15e) tout comme la déviation subtile et malicieuse du relayeur Pessina au point de penalty sur une frappe du latéral droit Toloi (17e).

Le nouveau trio d'attaque s'est également mis en évidence mais Chiesa n'a pas réussi à toucher le ballon devant la cage adverse sur le tir trop croisé de Belotti (24e). Le très attendu Verratti, lui, s'est tout de suite montré influent dans l'entrejeu et a même loupé de peu la lucarne opposée sur une frappe enroulée sur la gauche (28e). Secoué par les Gallois, le Parisien a obtenu et frappé un coup franc à l'angle droit de la surface adverse et permis à Pessina de placer une petite reprise décroisée au premier poteau pour surprendre Ward (1-0, 39e).

Bale loupe le coche

Verratti a même récupéré le brassard de capitaine avec l'entrée d'Acerbi à la place de Bonucci à la reprise. Troisième élément offensif italien, le volontaire Bernardeschi a envoyé son coup franc du gauche sur la base du montant droit de Ward (53e). Les prudents Gallois ont voulu répondre mais Ramsey n'a pas pu conclure un contre rapide (54e). Les visiteurs ont surtout vu l'arbitre M. Hategan sortir un carton rouge pour Ampadu après une grosse semelle sur Bernardeschi (56e).

Face à dix Dragons faisant bloc dans leurs 30 derniers mètres, la Squadra Azzurra a renforcé sa domination, mais Belotti a buté sur le vigilant Ward (65e). Après de nombreux changements des deux côtés, les visiteurs ont même failli surprendre leurs adversaires mais Bale, qui était pourtant seul au point de penalty, a gâché une balle d'égalisation en envoyant sa puissante volée du gauche au-dessus de la cage de Donnarumma (76e).

Le futur gardien du PSG a ainsi pu céder sa place à Sirigu, ancien portier parisien, pour les ultimes minutes du match. L'Italie enchaîne donc un 30e match sans défaite et un 10e sans prendre de but. Une toute nouvelle compétition loin de Rome débute pour elle désormais, avec un huitième de finale à Wembley contre le 2e du groupe C, samedi prochain. Le Pays de Galles, lui, défiera le 2e du groupe B à Amsterdam.

Joe Allen Crédit: Getty Images

Euro 2020 Vers une titularisation de Verratti contre Galles HIER À 17:36