Ce n'était pas le vainqueur attendu, mais la Slovaquie est parvenue à créer la surprise pour entrer dans son Euro 2020. Face à une équipe polonaise fringante avec Robert Lewandowski, Piotr Zielinski ou encore Wojciech Szczęsny, les Slovaques emmenés par un Marek Hamsik éternel se sont imposés logiquement (2-1), lundi à Saint-Pétersbourg. Auteur du but décisif dans cette partie, Milan Skriniar a fait étalage de son savoir-faire dans la finition et a mis son pays dans une position confortable en vue de la qualification pour les huitièmes de finale.

Pour la Pologne de Paulo Sousa en revanche, l'inquiétude règne : le prochain match contre l'Espagne, considérée comme la grande favorite de ce groupe, pourrait s'avérer fatal.

En poste sur le banc de l'équipe nationale polonaise depuis le mois de janvier, Paulo Sousa n'a visiblement pas encore trouvé l'alchimie pour mettre Lewandowski dans les meilleures dispositions pour briller. Avec seulement un match gagné sur les cinq rencontres depuis sa prise de poste, l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux avait la possession du ballon en première période (jusqu'à 77%) mais il n'avait ni les occasions ni le réalisme pour permettre à son équipe de retrouver le vestiaire en vainqueur à la mi-temps.

Collectif polonais sans conviction

Au contraire, c'est la Slovaquie qui s'est montrée dangereuse grâce à Robert Mak et Szczęsny, auteur d'un but contre son camp après le tir du milieu offensif (18e, 0-1). Dès lors, il fallait trouver des solutions pour éviter la défaite et les Polonais n'ont pas mis longtemps à en trouver au retour des vestiaires. Grâce à un centre en retrait de l'ancien Lyonnais Maciej Rybus, Karol Linetty s'est offert l'égalisation de près (46e, 1-1).

La Pologne s'est mise à presser la Slovaquie mais la Repre n'a pas craqué face aux offensives adverses. En revanche, Gregorz Krychowiak a fait preuve d'un excès d'engagement au moment de s'appuyer sur la cheville de Lukas Haraslin (62e). Si les Polonais ont dû passer plus d'une demi-heure en infériorité numérique, ils ont mis seulement sept minutes à encaisser un deuxième but : sur un corner frappé par Mak, Skriniar parvient à réaliser un bel enchaînement contrôle-frappe pour surprendre la défense et remettre son équipe devant au score (69e, 1-2).

Trop souvent apathique, le collectif polonais n'a pas convaincu dans le contenu et Lewandowski n'a dû se contenter que des miettes. Sa tête croisée n'était pas cadrée (88e), et la dernière tentative de Jan Bednarek (92e) a laissé l'avant-centre du Bayern à genoux. Tout un symbole pour cette Pologne déjà en grand danger pour la qualification en huitièmes de finale...

