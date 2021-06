Une grosse fayeur mais la Suède s’en est finalement sortie. Alors qu’ils menaient 2 à 0 à l’heure de jeu face à la Pologne, les compatriotes de Zlatan Ibrahimovic, emmenés par un grand Emil Forsberg, auteur d’un doublé, ont eu besoin d’une réalisation de Viktor Claesson dans les toutes dernières secondes pour se défaire de la Pologne, qui était revenue grâce à l’inévitable Robert Lewandowski (3-2). La Suède termine à la première place du groupe E, tandis que la Pologne sort dès le premier tour.

Jan Andersson, le sélectionneur suédois, se serait bien passé d’autant de rebondissements, mais il peut savourer cette qualification acquise avec la manière par son équipe en 8e de finale. Et pourtant, les "Blagult" avaient connu une entame idéale, avec une réalisation d’entrée d’Emil Forsberg, déjà auteur du but de la victoire face à la Slovaquie, et qui a profité d’un moment de flottement dans la défense de la Pologne et d’un une-deux un peu chanceux avec Alexander Isak pour ajuster Wojciech Szczesny d’un tir du gauche (1-0, 2e).

Euro 2020 Encore maladroite, l'Espagne continue son surplace 19/06/2021 À 20:57

Lewandowski avait pourtant donné de l’espoir aux siens

Encore maladroite collectivement, la formation de Paulo Sousa a ensuite poussé pour tenter de revenir au score, et elle a bien failli relancer le match sur une double occasion incroyable de son numéro 9, sur corner. Mais sur deux têtes consécutives, dont une à six mètres, Lewandowski a trouvé la barre à deux reprises (17e).

De quoi donner des maux de tête aux Polonais qui, en plus, ont cédé une seconde fois au retour des vestiaires. Entré en jeu un peu plus tôt (55e) Dejan Kulusevski, lancé côté droit, a fait la différence avant de servir Forsberg sur un plateau. Le joueur du RB Leizpig a cette fois trompé le portier adverse d’un enroulé du droit (2-0, 59e). Au moment où elle semblait au fond du trou, la Pologne a retrouvé la lumière, grâce à l’incontournable attaquant du Bayern, auteur d’un tir du droit magnifique pour revenir au score (2-1, 61e).

La Pologne a d’abord pensé revenir par Jakub Swierczok, finalement signalé en position de hors-jeu (65e). Mais c’est Lewandowski, qui a profité d’une erreur de la charnière Lindelöf-Danielson pour ajuster Robin Olsen à six mètres (2-2, 84e). La Pologne, qui avait besoin d’une victoire pour passer en 8e, a alors fait trembler son adversaire, qu’une défaite aurait relégué à la 3e place.

Mais Kulusevski, déjà pas loin de donner une passe décisive à Larsson (90e+3), a mis Claesson sur orbite à gauche dans la surface pour délivrer la Suède. Ce dernier ne s’est pas privé de crucifier Szczesny, et de mettre fin aux espoirs polonais (3-2, 90e+4). Les Jaunes et Bleus, qui passent la phase de groupe de l’Euro pour la première fois depuis 2004, attendent désormais de connaître l’identité de leur adversaire. Ce sera un troisième de groupe. De quoi voir plus loin dans cet Euro.

Euro 2020 Morata - Lewandowski, le rendez-vous des frustrés 18/06/2021 À 21:34