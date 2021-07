7 clean sheets de suite, record anglais

L'Angleterre a croqué l'Ukraine, samedi à Rome, en quart de finale de l'Euro 2020 : 4-0. Elle reste sur sept matches sans prendre le moindre de but. Ce qui constitue la plus longue série de son histoire en la matière.

2 demies (et de rang)

Gareth Southgate est seulement le second sélectionneur à qualifier l’Angleterre pour deux demi-finales d'une compétition majeure (Coupe du monde 2018 et, donc, Euro 2020), après Alf Ramsey (Mondial 1966, championnat d'Europe 1968). Un tel enchaînement de présences dans le dernier carré n'a jamais été réalisé par les Anglais, dans l'intervalle.

4 buts, une rareté

Inscrire quatre buts dans un match à élimination directe dans un grand tournoi (Euro ou Coupe du monde), c'est relativement rare. Pour l'Angleterre, cela l'est particulièrement. Il faut remonter à la finale du Mondial 1966 pour trouver trace de cela (4-2 face à la RFA, après prolongation)... et encore, cela implique le fameux but fantôme . Ce sont les deux seules occurrences pour les Anglais.

3 buts de la tête, inédit à l’Euro

Trois des quatre buts anglais ont été inscrits de la tête, samedi à Rome, par Maguire, Kane et Henderson. C’est une première dans l’histoire de l’Euro, et pas seulement pour les Three Lions.

