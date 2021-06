Football

EURO 2021 - France - Suisse - Didier Deschamps doit-il rester ? "Si la règle est respectée, il doit quitter les Bleus"

EURO 2020 - L'élimination en huitième de finale face à la Suisse est la plus grosse claque jamais reçue par Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus. Pour nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier, si la logique est respectée au sein de la Fédération, le technicien français devrait laisser sa place à un autre sélectionneur avant le Mondial au Qatar dans un an et demi.

00:07:30, il y a une heure