Et un troisième système en quatre matches ! Didier Deschamps a décidé de passer au 3-5-2 pour affronter la Suisse ce lundi à Bucarest en 8e de finale de l'Euro. Le sélectionneur lance dans le grand bain Clément Lenglet, qui n'a plus joué la moindre minute depuis un mois , au coeur d'une défense à trois composée de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe.

Benjamin Pavard jouera les pistons à droite et Adrien Rabiot aura la même mission à gauche dans un rôle à contre-emploi. Les deux hommes devront à la fois assurer l'équilibre de l'équipe de France et animer leur couloir respectif. Le staff a décidé de ne prendre aucun risque pour Lucas Hernandez, victime d'une gêne au genou et encore un peu juste. Le Munichois débutera la rencontre sur le banc.

Un doute et une nouveauté : Le saut dans l’inconnu de Deschamps

Totale confiance au trio d'offensifs

Pour le reste, Deschamps garde une confiance totale en son trio d'attaque. Antoine Griezmann reste dans sa position préférentielle en soutien de ses deux attaquants : Karim Benzema et Kylian Mbappé, qui se réaxe. A la recherche de la bonne formule depuis le début de la compétition, DD tente une nouvelle solution. Mais cette fois, il n'a pas le droit à l'erreur.

La compo des Bleus : Lloris - Varane, Kimpembe, Lenglet - Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé.

