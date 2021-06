Football

France-Hongrie: Mbappé – Griezmann – Benzema, "le trio joue plus gros qu'on ne le croit"

EURO 2020 – Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema devraient être alignés d'entrée face à la Hongrie. Après une première où leur mission était avant tout défensive, les trois hommes vont devoir passer en mode offensif et confirmer les belles promesses entrevues face au pays de Galles. A eux de convertir les promesses en buts. Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont devisé sur leur cas.

