Pas de mise en place tactique, mardi au cœur de l'Allianz-Arena. Mais des certitudes pour Didier Deschamps. Il avait déjà son équipe en tête depuis quelques jours, voire même un peu plus, c'est bien celle-là qui ouvrira l'Euro face à l'Allemagne, ce mardi soir.

Le Turinois, touché à la cheville et absent contre la Bulgarie, a été préféré à Corentin Tolisso, très en vue durant la préparation et qui avait quelques arguments de poids à faire valoir, comme son entente prometteuse avec N'Golo Kanté.

Avec Rabiot, les Bleus devraient évoluer dans un système hybride, un 4-3-3 quand les Allemands possèdent le ballon, un 4-4-2 losange quand ce sont les Bleus qui dictent les débats.

Sur les deux autres lignes, aucune surprise : la défense sera composée du quatuor Hernandez – Kimpembe – Varane – Pavard. Et devant, comme prévu et comme Didier Deschamps l'avait dit, Karim Benzema est apte au service. Il débutera donc cet Euro aux côtés de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann.

Les trois joueurs laissés en tribunes par Didier Deschamps sont Moussa Sissoko, Léo Dubois et Marcus Thuram.

