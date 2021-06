La Russie a bien rebondi. Laminée par la Belgique (3-0) lors de son entrée dans la compétition, la "Sbornaya" s’est relancée en dominant la Finlande, dans un match disputé mais logiquement remporté (0-1). Aleksei Miranchuk, le joueur de l’Atalanta Bergame, a libéré les siens, qui reviennent à hauteur des Finlandais dans le groupe B avec trois points, en attendant le match de la Belgique face au Danemark jeudi (18h).

Cette fois, il n’y aura pas eu de miracle pour les Hiboux. Vainqueurs miraculés du Danemark il y a 4 jours, les joueurs de Markku Kanerva ont cette fois cédé face aux coéquipiers d’Artem Dzyuba. Pourtant, un nouveau coup de tête victorieux de Joel Pohjanpalo sur un centre cette fois venu de Jukka Raitala dès la 3e minute a fait penser le contraire. Mais le VAR a refusé le but aux Finlandais, pour un hors-jeu au millimètre. Comme face au Danemark, les joueurs nordiques ont passé la première mi-temps à subir, en tentant quelques contres.

La Finlande a encore manqué de folie devant

En face, Stanislav Cherchesov, le sélectionneur russe, avait pris compte des critiques qui s’étaient abattues en masse au pays après l’entrée catastrophique de son équipe, avec deux bouc-émissaires désignés : le défenseur Semenov et le gardien Shunin. Il leur a préféré respectivement Diveev et Safonov, avec raison puisque, si le premier n’a pas eu à s’employer (1 seul tir cadré côté finlandais), le second a réalisé un très beau match, auteur de plusieurs interventions décisives.

Notamment ces deux tacles devant Pohjanpalo (21e) et Pukki (49e) qui ont empêché les bleu et blanc d’y croire. L’autre choix payant de Cherchesov, c’est celui d’avoir aligné Miranchuk en attaque avec Dzyuba. Les deux joueurs n’ont cessé de combiner ou d’apporter chacun de leur côté du danger dans la surface adverse. Et c’est suite à un une-deux d’école avec l’attaquant emblématique de la sélection russe que Miranchuk, d’un délicieux tir du gauche, a ouvert le score en toute fin de premier acte (0-1, 45e+2).

Si la Finlande s’est montrée plus joueuse dans le deuxième acte, elle n’a pas vraiment eu d’occasion franche à se mettre sous la dent, tentant la plupart du temps des centres qui n’ont pas trouvé preneur. C’est la Russie qui a été la plus proche de doubler la mise (66e, 72e, 90e+3), en vain. Le suspense reste entier dans le groupe B, avant l’ultime journée lundi prochain.

