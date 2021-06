Football

Euro 2020 - "Rabiot et Benzema, symboles de la sérénité et de l'exceptionnelle unité des Bleus"

EURO 2020 - L'équipe de France réalise un début d'Euro parfait et affiche une sérénité assez incroyable après un premier match. Martin Mosnier et Maxime Dupuis mettent en avant les cas d'Adrien Rabiot et de Karim Benzema qui ont réintégré les Bleus sans faire de vague. L'intégralité de l'émission FC Stream Team est à retrouver en podcast.

00:06:22, il y a 2 heures