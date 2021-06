Football

Nos favoris de l'Euro 2020 : La Belgique est le rival n°1 de la France

EURO 2020 - Le grand rendez-vous continental arrive avec un an de retard (11 juin-11 juillet 2021). Nous avons listé les huit sélections les plus à même de l'emporter à nos yeux. La Belgique en fait partie, malgré la mauvaise dynamique d'Eden Hazard et l'absence de Kevin De Bruyne pour l'entrée en lice des Belges face à la Russie. Roberto Martinez nous semble même à la tête du rival n°1 des Bleus.

00:02:09, il y a une heure