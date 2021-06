Des Diables Rouges renversants. Dominée et menée au score à la suite de l’ouverture du score de Yussuf Poulsen , la Belgique a complètement inversé le cours du match à partir de l’entrée en jeu de Kevin De Bruyne, auteur d’un but et d’une passe décisive pour Thorgan Hazard (2-1). Avec cette deuxième victoire en poche, la sélection de Roberto Martinez est qualifiée pour les huitièmes de finale de cet Euro 2020 tandis que le Danemark, auteur d’une magnifique prestation dans un climat marqué par le malaise cardiaque d’Eriksen, va devoir remporter son ultime duel de ce groupe B face à la Russie avant d'espérer un alignement de planètes favorable pour rester dans la compétition.