Play Icon Regarder

Football

"Comme Merckx en cyclisme, la RFA 1972 Ă©tait une Ă©quipe qu'on attendait et qui te laminait"

QUI C'EST LE PLUS FORT - Pour Chérif Ghemmour de So Foot, la RFA 1972 est la plus grande équipe championne d'Europe des Nations de l'histoire.