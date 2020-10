C’est ce qu’on appelle un match à sens unique. Face à une triste équipe de Macédoine du Nord incapable ne serait-ce que de passer le milieu de terrain, l’équipe de France féminine a validé haut la main une cinquième victoire en autant de rencontres lors de sa campagne des éliminatoires à l’Euro 2022. Un but dès l’engagement, un quadruplé d’Eugénie Le Sommer et sept buteuses différentes pour un score fleuve de 11-0. Mais surtout, les joueuses de Corinne Diacre ont emmagasiné une belle dose de confiance, quatre jours avant de rencontrer l’Autriche pour tenter de s’emparer seules de la tête du groupe G.

Il faut dire que dès le coup d'envoi, les Bleues ont prouvé aux Macédoniennes qu’elles n’avaient pas été invitées à Orléans pour passer une agréable soirée. Lancée par Charlotte Bilbault sur son couloir droit, De Almeida a parfaitement centré sur la tête de Valérie Gauvin pour lui permettre d’ouvrir les hostilités d’une tête plongeante au second poteau (1-0, 1e).

Entrées de la meilleure des manières dans leur rencontre, les joueuses de Corinne Diacre, absente en raison d'un test positif à la Covid-19, ont continué à pousser. Et n’ont pas mis longtemps à doubler la mise. D’un centre en première intention, Diani a permis à Eugénie Le Sommer d’inscrire son 83e but en compétition internationale, accroissant un peu plus son avance en tête du classement des meilleures réalisatrices de l’histoire de sa sélection (2-0, 5e).