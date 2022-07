Football

Euro 2022 - France - Allemagne - Corinne Diacre : "L'efficacité nous a encore fuies"

EURO 2022 - La sélectionneuse de l'équipe de France Corinne Diacre regrette une fois de plus le manque d'efficacité des Bleues face à l'Allemagne, mercredi, en demi-finale de l'Euro 2022. Mais elle met aussi en avant la qualité de l'adversaire et se projette déjà sur la suite avce son groupe "sympathique et travailleur".

00:00:52, il y a 6 minutes