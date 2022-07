4 avril 2015. Seaview Ground de Belfast plutôt désert. L'affiche a beau être alléchante sur le papier, elle n'attire pas les foules, ni l'attention médiatique. L'équipe féminine U19 d'Angleterre débute son "Elite Round" qui doit la mener jusqu'à l'Euro U19 de 2015 face à la Norvège. Jusqu'ici, pas de quoi passionner le Royaume. D'autant plus que les "Three Lionesses" sont rapidement menées 0-2 par la jeune garde norvégienne. Rosella Ayane réduit l'écart juste avant le temps additionnel d'une rencontre qui va basculer dans l'irrationnel.

Ad

90+6e minute : l'Angleterre arrache un penalty. Capitaine de la sélection, comme c'est également le cas dans cet Euro 2022, Leah Williamson s'avance ballon en main pour permettre aux siennes d'égaliser. Mal placé, le ballon finit malgré tout au fond et l'Angleterre croit recoller au score. Mais l'arbitre allemande du match, Marija Kurtes, décide d'annuler le but à cause de jeunes Anglaises entrées dans la surface avant la frappe de leur coéquipière.

Euro 2022 Après ses miracles avec les Pays-Bas, Wiegman peut-elle porter l'Angleterre ? IL Y A UNE HEURE

La règle dans ce cas de figure est simple : le penalty est à retirer. Mais l'arbitre allemande décide d'accorder un coup franc à des Norvégiennes toutes heureuses de s'en sortir indemnes. Les Anglaises, dans l'incompréhension la plus totale, ne parviennent pas à faire leur retard et s'inclinent donc 1-2.

Mais l'affaire ne va pas en rester là. La fédération anglaise va faire appel auprès de l'UEFA. L'instance européenne n'a pas d'autres choix que de demander à ce que le penalty soit retiré. "Nous avons écrit précédemment que la Norvège était qualifiée mais, le 8 avril, le comité de contrôle éthique et disciplinaire de l'UEFA a annoncé que le match Angleterre-Norvège disputé le 4 avril doit se rejouer à partir de la minute où le penalty a été accordé à l'Angleterre, qui était alors menée 1-2", écrit alors l'UEFA sur son site officiel.

Reprise à la 90+6e minute…

Il n'en fallait pas moins pour éveiller l'intérêt du Royaume. L'UEFA réclame que le match reprenne donc le 9 avril, soit cinq jours après la situation initiale. Cette fois-ci, quelques spectateurs curieux et les caméras de Sky Sports pour immortaliser cet instant surréaliste. L'arbitre a changé, sur instruction de l'UEFA. Après un échauffement, les 22 joueuses présentes au moment du penalty sont donc appelées aux abords de la surface norvégienne. Au chrono : 90+6e minute.

Le 9 avril 2015, les joueuses de l'Angleterre et de la Norvège U19 pénètrent sur la pelouse pour reprendre un match à la... 90+6e minute Crédit: Getty Images

Williamson reprend le ballon… et marque. Libération totale et qualification en poche pour l'Euro U19. "Je pense être vraiment passée par toutes les émotions sur les vingt-quatre dernières heures, souriait-elle soulagée après coup. Mais ce n'est pas uniquement moi, c'est surtout pour l'équipe. Je sais que tout le monde dit cela mais c'était vraiment le cas. Au final, je ne me suis jamais senti aussi calme que quand elle a donné son coup de sifflet".

"Tout s'est bien terminé mais ce que j'ai vécu cette semaine, je ne le souhaite à personne, avouera-t-elle plus tard à Sky Sports. J'avais demandé à ma mère de ne rien dire si je ratais ce penalty. Personne n'en n'aurait jamais rien su mais vous, les gars de Sky Sports, vous avez décidé de mettre des caméras (rires)". Ce lundi, face à la Norvège, il y aura bien des caméras braquées sur la capitaine courage de l'Angleterre. Et encore plus si un penalty venait à être sifflé…

Euro 2022 La Norvège et Hegerberg sans trembler 07/07/2022 À 20:54