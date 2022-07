Les Anglaises l’ont fait ! Les Allemandes étaient favorites, mais le trophée va rester à la maison. En finale de l’Euro 2022, les coéquipières de Beth Mead se sont imposées à Wembley contre leurs historiques rivales allemandes (2-1, après prolongation). C’est encore une fois les remplaçantes qui ont fait la différence pour les Lionesses, avec un premier but de Ella Toone (Manchester United, 62e) et le but de la victoire signé Chloe Kelly, attaquante de Manchester City (110e).

Les Anglaises remportent le premier trophée majeur de leur histoire, et le premier grand titre d’une équipe nationale anglaise de football depuis la Coupe du Monde 1966. C'était déjà en finale contre l'Allemagne, à Wembley, et après prolongation. Le symbole parfait.

Un match âprement disputé

Il y avait eu une finale perdue en 2009 contre ces mêmes Allemandes. La défaite à Wembley des Three Lions l’année dernière aux tirs aux buts face à l’Italie. Les joueuses de Sarina Wiegman portaient donc sur leurs épaules l’espoir de tout un peuple, meurtri par de nombreuses défaites depuis 66 ans. Le premier coup de chaud allemand est venu de Marina Hegering : la défenseure allemande du Bayern a failli profiter d’un cafouillage devant la surface anglaise mais le ballon a été capté par Mary Earps, alors que Leah Williamson et Rachel Daly (28e) étaient proches de la faute.

Quelques minutes plus tard, White a manqué le cadre sur une reprise du gauche dans la surface, alors que la meilleure buteuse de l’histoire des Lionesses avait été idéalement isolée par Mead (38e). Une première période rugueuse dans les duels, avec trois cartons jaunes entre la 23e minute et la 41e minute, mais assez pauvre en ocassions.

Chloe Kelly, un nom désormais gravé dans l’histoire

Tout s’est débloqué en seconde période, avec les fameux changements offensifs de l’entraîneure néerlandaise des Lionesses, illustrés tout au long de la compétition par Ella Toone, Alessia Russo et Chloe Kelly. C’est la milieu offensive de Manchester United qui a libéré Wembley à l’heure de jeu, avec un superbe lob du droit consécutif à une non moins sublime passe en profondeur de Keira Walsh (1-0, 62e). Alors qu’on pensait que le trophée était définitivement anglais, Lina Magull a égalisé un quart d’heure plus tard, d’un joli plat du pied gauche dans le plafond du but de Earps (1-1, 79e).

Pourtant, au cœur d’une prolongation où les deux équipes sont apparues très fatiguées, Chloe Kelly, sur un corner de Lauren Hemp, a forcé la décision de près, du pied droit devant une Merle Frohms médusée (2-1, 110e). Un but fêté comme il se doit avec son public. La milieu de Manchester City, Jill Scott (35 ans), qui était présente lors de la lourde défaite en finale sur les terres finlandaises en 2009 (2-6), et ses coéquipières peuvent jubiler : l’Angleterre remporte son premier trophée majeur de football chez les femmes, dans son antre de Wembley et ce fameux premier trophée important du football anglais depuis 1966. Cette fois, football is coming home.

