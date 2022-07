Plus qu’une simple frustration d’après-match et d’élimination en quart de finale de l’Euro, les Espagnoles ont fait preuve de beaucoup de rancœur après la rencontre face à l'Angleterre (2-1, a.p) envers l’arbitre de Stéphanie Frappart. Alors que la Roja menait au score depuis la 54e minute et n’était plus loin de réaliser l’exploit face au pays hôte, l’action de la discorde est intervenue à six minutes de la fin du temps réglementaire.

La Française, qui était au sifflet lors de cette rencontre, est accusée d’avoir sciemment ignoré une faute anglaise sur Irène Paredes, au moment de l’action de l’égalisation d’Ella Toone. Positionnée dans la surface, elle a profité d’une remise plein axe d’Alessia Russo, au terme d’un duel aérien rugueux. "C’est une faute très claire et ça débouche sur un but, a déploré la capitaine espagnole après le match. Je ne peux pas sauter car elle me frappe le cou avec son coude", s’est plaint l’ancienne Parisienne qui, au vu des ralentis, semble en effet gênée par son adversaire.

"C’est une faute qu’elle n’a pas sifflée ou revue, et ça donne un but qui fait basculer le match. Elle n’a pas voulu revoir l’action parce qu’on est en Angleterre", a aussi déclaré Paredes, laissant très clairement entendre que l’arbitre française a fait un beau cadeau aux organisatrices de cet Euro. "Si je dis ce que je pense, ils [l'UEFA] vont me sanctionner", a également fulminé sa partenaire Mariona Caldentey.

"Les matches sont filmés sous tous les angles, on voit sur les écrans les ralentis du but, Irene est clairement frappée à la tête avec le coude et ça fait but. On a donné tout ce qu'on avait mais on ne peut rien faire contre ça", s’est-elle aussi indignée. Alors que, sur les réseaux sociaux, beaucoup de fans espagnols ont également critiqué la décision du VAR et de la Française, Stephanie Frappart ne risque pas de prendre des vacances en Espagne de si tôt.

