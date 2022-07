Au bout du suspense, les Suédoises arrachent leur ticket pour le dernier carré. Face à la Belgique emmenée par une très bonne Nicky Evrard dans ses buts, la Suède a trouvé la faille en toute fin de rencontre grâce à Linda Sembrant, qui jouait son premier match dans cet Euro 2022, pour s'imposer sur le score de 1-0 au bout du temps additionnel. En demi-finale, les joueuses de Peter Gerhardsson affronteront les Anglaises.

Pour le premier quart de finale de son histoire, la Belgique a bien tenu en première période. Et le moins que l'on puisse dire est que Nicky Evrard y a été pour beaucoup. En forme, la gardienne belge a parfaitement repoussé la première frappe cadrée de Filippa Angeldal (6e) et en plus d'un arrêt réflexe sur une tête à bout portant d'Amanda Ilestedt, montée aux avant-postes (14e). Quelques minutes plus tard, la portière de l'OH Louvain n'a rien pu faire face à la finition de Stina Blackstenius (25e) mais, heureusement pour les Belges, l'attaquante suédoise a finalement été signalée en position de hors-jeu et a vu son but être refusé par Kateryna Monzul.

Le verrou belge a fini par sauter

S'il a fait preuve d'une grande solidité en première période, le bloc belge a véritablement souffert durant le second acte. Les Suédoises, qui jouaient le onzième quart de finale de leur histoire, ont petit à petit asphyxié leurs adversaires, novices à ce stade de la compétition. Si leurs actions n'ont pas été très dangereuses, les joueuses de Peter Gerhardsson ont passé l'entièreté de la seconde période dans le camp des Red Flames en multipliant les tirs, notamment de loin (34 tirs pour 8 cadrés). Mais les Belges n'ont pas craqué, du moins pas tout de suite, notamment grâce à un nouvel arrêt réflexe de Nicky Evrard devant, une fois encore, Stina Blackstenius (72e).*

Mais au bout du suspense et du temps additionnel, la star de la soirée n'a rien pu faire face au boulet de Linda Sembrant, titularisée pour la première fois ce vendredi soir dans cet Euro 2022, après un corner mal renvoyé (1-0, 90e+2). Grandes favorites de ce quart de finale, les Blagult affronteront l'Angleterre mardi prochain pour une place en finale. Une autre paire de manches.

