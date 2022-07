"Si on peut jouer à 11 contre 11, je serais heureux". L'équipe féminine de Suisse et son sélectionneur Nils Nielsen ont vu leur préparation pour le deuxième match de l'Euro, mercredi (18h) contre la Suède, perturbée par de mystérieux symptômes gastro-intestinaux la contraignant à l'isolement, lundi.

Ad

Huit joueuses et onze membres du staff ont été placés à l'isolement après avoir connu, depuis dimanche, ces symptômes à l'origine inconnue, obligeant l'encadrement à annuler sa séance d'entraînement de lundi matin, a annoncé la fédération suisse.

Euro 2022 Les Pays-Bas pas épargnés : Groenen testée positive au Covid-19 HIER À 11:51

"Les faits actuels ne permettent pas de déterminer la cause des problèmes gastro-intestinaux. Les symptômes de vomissements et de diarrhée sont conséquents, mais jusqu'à présent plutôt brefs. Certains n'avaient déjà plus que des symptômes légers ou aucun symptôme ce (lundi) matin", a expliqué le médecin de l'équipe suisse, Martin Schober, dans un communiqué diffusé par la fédération à la mi-journée.

Préparer un match en étant aux toilettes, ce n'est pas l'idéal

Lors d'un point presse en visio-conférence, Nils Nielsen, qui a écarté toute suspicion de Covid, a décrit une "situation pas idéale" pour préparer la rencontre. "C'est une première pour moi, a-t-il expliqué. Préparer un match en étant aux toilettes, ce n'est pas l'idéal... On a pu organiser une réunion tactique en visio, mais on ne peut pas appeler ça un entraînement quand chacune est seule dans sa chambre."

Les "autorités locales et l'UEFA" ont imposé à toute l'équipe une mise à l'isolement de 24 heures, a poursuivi le sélectionneur, précisant que les joueuses non-touchées par les symptômes avaient été autorisées à sortir pour une balade, mais "avec le masque et sans parler à personne". "L'UEFA nous a prévenus que tant que nous avions sept joueuses disponibles, nous devrions jouer le match. Si nous n'avons pas de nouveaux cas dans les prochaines heures, nous pourrons aller nous entraîner (mardi) à Sheffield", le lieu de la rencontre, a affirmé Nils Nielsen.

Le technicien a assuré qu'il n'y avait "aucune suspicion" concernant d'éventuels cas de Covid-19. "Mais depuis le Covid, vous devez tout enregistrer" auprès des autorités, a-t-il indiqué. Le protocole de l'UEFA relatif au Covid-19, qui permet un report du match si une équipe ne dispose pas de 13 joueuses dont une gardienne, n'a donc pas été appliqué pour ce cas.

L'entraîneur a en effet assuré qu'un report de la rencontre n'était "pas une option" pour les organisateurs. "On a encore 15 joueuses aptes. Que ce soit juste ou non, peu importe, on ne peut rien y faire". Les Suissesses ont été tenues en échec samedi par le Portugal (2-2) pour leur entrée en lice dans le groupe C. Elles doivent disputer leur deuxième match contre les Suédoises, qui comptent parmi les favorites de la compétition.

Euro 2022 Un choc sans vainqueur 09/07/2022 À 20:59