Comme les autres titulaires, Moussa Dembélé était resté en salle samedi. Mais sa cheville a un peu enflé et il était également absent lors de la séance programmée dimanche soir à Forli, où les Bleuets ont leur camp de base. Le staff français et le sélectionneur Sylvain Ripoll décideront dans la journée si l'attaquant lyonnais, buteur contre la Croatie, peut jouer contre les Roumains. S'il n'est pas apte, c'est probablement Jean-Philippe Mateta qui prendra sa place pour ce match décisif pour la qualification pour les demi-finales et les JO de Tokyo.

Les hommes de Sylvain Ripoll n'ont toutefois besoin que d'un point pour atteindre le dernier carré et le sélectionneur français devrait en profiter pour faire tourner à d'autres postes. Dayot Upamecano pourrait ainsi souffler au profit de Moussa Niakhaté tandis que Kelvin devrait débuter à droite, selon L'Equipe. Au milieu, Matteo Guendouzi pourrait connaître sa première titularisation dans la compétition alors qu'Houssem Aouar est pressenti pour réintégrer le onze. Le milieu d'Arsenal aura donc probablement l'occasion de marquer les esprits. Le Lyonnais, lui, pourra se racheter après une performance moyenne contre l'Angleterre lors du premier match.

La compo probable des Bleuets : Bernardoni - Amian, Konaté, Niakhaté, M.Sarr - Guendouzi, Tousart (cap.), Aouar - Ikoné, Mateta, M.Thuram