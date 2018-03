Tombeurs du Montenegro (0-2), les Espoirs font un pas de géant vers la qualification

Les Bleuets avancent à grands pas vers leur histoire. Les Espoirs de Sylvain Ripoll ont enchaîné un septième succès en autant de matches ce mardi contre le Monténégro (0-2). Dans le petit stade presque vide de Niksic, ils ont eu du mal à développer leur jeu mais ont fini par trouver la clé grâce à un but exceptionnel du Toulousain Kelvin Amian à l’heure de jeu (61e). Jean-Kévin Augustin a donné un peu plus de relief au score en fin de partie sur penalty (86e). Avec onze points d’avance sur le deuxième du groupe 9, la Slovénie, il faudrait désormais un tremblement de terre pour que les Tricolores ne se qualifient pas pour l’Euro 2019.

On le sait, ces Bleuets ont besoin d’une mi-temps entière avant d'exploiter leur potentiel, eux qui avaient, avant ce match, inscrit 15 de leurs 18 buts dans cette phase de qualification en deuxième période. Et ce fut encore le cas face au dernier de leur groupe contre lequel ils ont dû attendre les arrêts de jeu du premier acte pour trouver le cadre (45e+2). Et le tir de Moussa Dembélé, n’a guère fait trembler Sarkic, le portier monténégrin.

Un éclair signé Amian

Un peu à l’image des "grands" plus tôt dans la journée en Russie (1-3), les Espoirs n’ont pas proposé un spectacle très emballant. Ils ont juste obtenu ce dont ils avaient besoin, à savoir une victoire précieuse qui leur permet de rester sur leur belle dynamique. Au cœur de cette partie brouillonne, un éclair, tout de même, et non des moindres, puisqu’il a dégagé l’horizon des Bleuets. L’œuvre d’Amian qui, à l’affût d’un ballon difficilement dégagé par la défense adverse, a expédié une demi-volée limpide dans la lucarne opposée (61e). Le genre de but qui fait se lever les stades, pour peu qu’il y ait des supporters à l’intérieur.

Augustin s’est chargé de nettoyer l’autre lucarne de Sarkic, en fin de match, sur un penalty obtenu par le Nîmois Del Castillo (86e). Réalistes ces Bleuets, au contraire des Monténégrins et de leur attaquant Krstovic, qui a touché le poteau (62e) et manqué le cadre (89e) sur deux immanquables. De quoi animer une deuxième période un peu moins laborieuse que la première, qui a souri aux partenaires de Lucas Tousart. Ils pourront aborder assez sereinement leur prochain déplacement, le 7 septembre prochain en Bulgarie.