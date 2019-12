C'est terminé pour Ezequiel Lavezzi. L'attaquant argentin, qui a notamment fait les belles heures de Naples et du Paris Saint-Germain ne jouera plus au football - ou alors dans son jardin pour le plaisir. Exilé en Chine depuis la fin de son contrat avec le club de la capitale, Pocho a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux qu'il avait pris la décision de mettre un terme à sa carrière de footballeur, débutée 15 ans auparavant au CA Estudiantes.

"Il y a eu des années incroyables dans cette histoire. Des années guidées par l'apprentissage, des moments uniques et beaucoup de souvenirs qui vont rester pour de bon dans mon coeur. Je serai éternellement reconnaissant envers ceux qui sont restés à mes côtés durant cette aventure. Avec beaucoup de joie, je dis au revoir à la phase la plus folle que la vie m'ait donnée. J'ai été extrêmement heureux !" écrit-il. Fin novembre dernier, il expliquait à la télévision chinoise, après un match de son équipe le Heibei Fortune, qu'il allait très probablement arrêter : "C'est peut-être la dernière rencontre de ma carrière, c'est sûr. J'ai très envie de profiter de ma famille, et je crois que c'est le bon moment. J'y réfléchirai durant les vacances, mais c'est une décision qui est quasiment prise."

Lavezzi a joué cinq ans à Naples (2007-2012) pour 188 matches, 48 buts marqués toutes compétitions confondues. Il a également laissé son empreinte au PSG et en Ligue 1 - pendant la période Ibrahimovic -, même si l'aventure n'a pas été aussi prolifique : de 2012 à 2016, Pocho - toujours partant pour la déconne - a porté la tunique parisienne 161 fois pour 35 buts.