J'espère que vous me respectez : je suis gay #Bondimanche". Alors qu'aucun grand joueur n'a encore fait son coming-out, que l'homosexualité dans le foot reste un sujet brûlant, toujours tabou, qui fait encore des victimes, Iker Casillas aurait choisi d'ironiser dessus. Selon la presse espagnole et notamment AS qui précise qu'il ne s'agit "en aucun cas d'un piratage" , le capitaine des champions du monde 2010, lassé par les rumeurs concernant sa vie privée lui prêtant une romance avec l'actrice Alejandra Onieva, aurait choisi "l'humour" pour y répondre : "".

Quelques minutes plus tard, son ancien coéquipier dans la charnière de la Roja, Carles Puyol, enfonçait le clou : "Il est temps de raconter notre histoire, Iker." Une vague de messages homophobes a inondé la publication et Casillas a fini par supprimer son tweet, tout comme Puyol. Avant de se défendre : "Compte piraté. Heureusement tout est en ordre. Mes excuses à tous mes followers. Et bien sûr, plus d'excuses encore à la communauté LGBT." Qui croire : la presse espagnole ou l'icône madrilène ? Au fond, peu importe. Le mal est fait.

On est en 2022, il serait temps de comprendre qu'il y a un vrai sujet autour de l'homophobie dans le foot

"Ca nous aurait fait un bien fou un tel coming-out et ça aurait tout changer, nous confie Yoann Lemaire, premier footballeur amateur à révéler son homosexualité en France en 2004. J'ai des jeunes footballeurs gays qui m'ont envoyé des SMS : 'Génial, Casillas fait son coming-out…' C'est décourageant. Que ce soit de l'humour ou un piratage, ce n'est pas malin du tout et ça ne me fait pas rire. On est en 2022, il serait temps de comprendre qu'il y a un vrai sujet autour de l'homophobie dans le foot." Les obstacles à la libération de la parole étaient déjà nombreux et la quantité, bien trop grande de messages haineux sous la publication de Casillas, n'aidera pas à faire avancer la cause…

