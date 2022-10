Joao Felix frustré à L'Atletico

Il est clair qu'il y a une sorte de malaise depuis le début de la saison entre Joao Felix et l'Atletico Madrid. Recruté 127 millions d'euros il y a trois ans, le Portugais traverse une passe difficile. II n'a toujours pas inscrit le moindre but cette saison et n'hésite pas à faire part de son mécontentement. Mercredi en Ligue des champions face à Bruges (0-0), le joueur de 22 ans a montré sa frustration à Diego Simeone avant d'aimer un message sur twitter où on le voit avec un maillot de Benfica, son ancien club et un message "ici tu es respecté, Reviens à la maison". De quoi agiter les rumeurs sur un départ prochain.

Notre avis : Attention à ne pas tirer de plans sur la comète très rapidement. Simeone a choisi de le reléguer dans la hiérarchie des attaquants car il attend plus de lui mais rien n'est définitif.

Leao va rencontrer les dirigeants de l'AC Milan

D'après la Gazzetta dello Sport , les dirigeants de l'AC Milan et Rafael Leao vont s'entretenir mardi prochain. Une offre de contrat de 5 ans va être proposée à l'attaquant portugais alors que certains clubs comme Chelsea continuent à porter de l'intérêts comme le rapporte certains médias transalpins.

Notre avis : Leao a fait part de son choix de vouloir rester à Milan. Reste à trouver un terrain d'entente sur les exigences salariales du Portugais. Mais pour garder son joueur très en forme, Milan sera prêt à négocier.

Chelsea toujours sur la piste Pavard ?

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2024, Benjamin Pavard serait toujours convoité par Chelsea. C'est le média allemand Bild qui rapporte que le défenseur des Bleus se trouverait au cœur des pistes du recrutement des Blues.

Notre avis : un transfert tout à fait plausible d'autant plus que ce n'est pas la première fois que Chelsea semble s'intéresser au Français.

Désiré Doué vers la prolongation à Rennes



Selon les informations de l'Equipe , Désiré Doué devrait prolonger avec le Stade rennais qui l'a formé et avec qui il est sous contrat depuis 2024. La pépite de 17 ans a signé son premier contrat professionnel l'an dernier et commence à se faire une place dans les rangs de Bruno Genesio. C'est notamment lui qui a inscrit le but de la victoire jeudi dernier en Ligue Europa (2-1) face au Dynamo Kiev.

Notre avis : Le Stade rennais souhaite sécuriser son talent. Et c'est certainement la meilleure chose à faire pour le club alors que Désiré Doué est en pleine éclosion.

