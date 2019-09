Fin du suspense. Dans l’éternel débat Lionel Messi - Cristiano Ronaldo, EA Sports a tranché pour FIFA 20 : l’Argentin est meilleur que le Portugais, avec une note de 94/100 contre 93 pour CR7. Si la Pulga se maintient au même niveau que dans FIFA 19, la star de la Juve perd un point par rapport à l’an dernier.

Si l’on compare FIFA 20 et FIFA 19, Messi perd 1 point de vitesse mais en gagne 1 en tir, 4 en passe, 7 en défense et 5 en physique. En un an, Ronaldo, lui, a gagné 1 point en passe mais a perdu 1 unité en dribble comme en physique. Pour le reste, c'est statu quo.

Neymar (92) complète un podium au pied duquel on retrouve Eden Hazard (91), Kevin De Bruyne (91), Jan Oblak (91), Virgil van Dijk (90), Mohamed Salah (90), Luka Modric (90) et le gardien du Barça, Marc-André ter Stegen (90). Rendez-vous le 24 septembre pour la sortie de la nouvelle version du best-seller d'EA et dès mardi pour celle de son rival de toujours, Pro Evolution Soccer.