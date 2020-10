Le président de la FIFA Gianni Infantino a appris mardi qu'il était positif au Covid-19 et s'est aussitôt isolé, a annoncé l'instance du football mondial, en pleine résurgence de la pandémie. L'Italo-Suisse de 50 ans "présente des symptômes légers" et restera en auto-isolement "pour au moins dix jours", précise la FIFA dans un communiqué. "Toutes les personnes qui ont été en contact avec le président de la FIFA ces derniers jours ont été informées, et il leur a été demandé de prendre les mesures nécessaires", poursuit l'organisation.