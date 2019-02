La Fédération espagnole veut une Supercoupe à quatre finalistes

Ceci est une révolution. La Supercoupe d'Espagne, qui opposait jusqu'alors le champion de Liga au vainqueur de la Coupe du Roi sera désormais une finale à quatre avec le vice-champion et le finaliste de la Coupe, et sera organisée à nouveau à l'étranger. "Je présenterai à la prochaine assemblée de la Fédération un changement de modèle pour qu'il y ait une finale à quatre et que puissent s'affronter les finalistes de la Coupe du Roi et les deux premiers du classement de Liga", a déclaré le président de la Fédération (RFEF), Luis Rubiales, lors d'un petit déjeuner de presse à Madrid.

Le dirigeant, élu l'an dernier pour tenter de dépoussiérer l'institution dirigée pendant près de 30 ans par Angel Maria Villar, a dit vouloir impliquer davantage de clubs dans la Supercoupe, dominée historiquement par le FC Barcelone et le Real Madrid. "Nous ferons en sorte que l'image des clubs espagnols ne soit pas circonscrite à un ou deux clubs", a ajouté Rubiales. "Cela permet d'ouvrir l'éventail de la compétition au-delà des deux ou trois mêmes clubs, vers des clubs différents qui peuvent être intéressés par cette nouvelle source de revenus."

" Tout cela se déroulera sur une période de quatre ou cinq jours "

Le projet de Rubiales prévoit des demi-finales entre le champion d'Espagne et le finaliste de la Coupe d'une part, et entre le vice-champion et le lauréat de la Coupe d'autre part. "Les vainqueurs de chaque demi-finale pourront ensuite s'affronter en finale, et tout cela se déroulera sur une période de quatre ou cinq jours, environ. Nous aurons des nouvelles à ce sujet lors de l'assemblée, que j'espère pouvoir organiser en avril", a poursuivi le président de la RFEF.

Ce nouveau format aurait l'avantage de ne pas encombrer le calendrier davantage que l'actuel, habituellement étalé sur une semaine avec des matches aller et retour entre le champion d'Espagne et le vainqueur de la Coupe. Si un club cumule les deux trophées, Rubiales prévoit de sélectionner les clubs qualifiés en fonction de l'"historique de la Coupe du Roi". En 2018, la RFEF avait déjà innové en organisant sa Supercoupe d'Espagne sur un match unique, délocalisé à Tanger, au Maroc. Le FC Barcelone avait battu 2-1 le Séville FC. Rubiales a d'ailleurs confirmé que la Supercoupe 2019 serait à nouveau organisée hors du territoire espagnol.