Vers une nouvelle étape de la professionnalisation du football féminin. Un an après le succès du Mondial 2019, la FIFA entend mieux protéger les joueuses enceintes et imposer un congé maternité à ses 211 pays membres "Nous voulons voir plus de femmes jouer au football, et en même temps avoir une famille", a expliqué à plusieurs journalistes Sarai Bareman, responsable du football féminin au sein de l'instance mondiale, jeudi lors d'une conférence téléphonique.