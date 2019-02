Bleues : Eugénie Le Sommer forfait pour l'Allemagne et l'Uruguay

L'équipe de France est privée de son attaquante vedette Eugénie Le Sommer, blessée, pour les matches amicaux de préparation à la Coupe du monde de football contre l'Allemagne (28 février à Laval) et l'Uruguay (4 mars à Tours), selon la liste dévoilée mercredi. Eugénie Le Sommer "a un petit problème musculaire", a expliqué la sélectionneure Corinne Diacre à propos de la Lyonnaise. En défense, Eve Périsset (PSG) a également dû déclarer forfait en raison d'une commotion cérébrale.

Annoncée incertaine, l'attaquante parisienne Kadidiatou Diani est "opérationnelle", a assuré Corinne Diacre, pour ces rencontres face à l'Allemagne, deuxième nation mondiale, et l'Uruguay. L'équipe de France, 3e au classement Fifa, prépare son Mondial à domicile (7 juin-7 juillet) durant lequel elle affrontera la Corée du Sud, la Norvège et le Nigeria au premier tour. La sélection de Corinne Diacre reste sur un probant succès contre les Etats-unis (3-1) en janvier en amical. Les Bleues n'ont plus perdu depuis mars 2018, lors d'un match amical contre l'Angleterre.

Liste des 23 joueuses

Gardiennes : Sarah Bouhaddi (Lyon), Solène Durand (Guingamp), Pauline Peyraud-Magnin (Arsenal/ENG)

Défenseurs : Hawa Cissoko (ASJ Soyaux), Julie Debever (Guingamp), Sakina Karchaoui (Montpellier), Amel Majri (Lyon), Griedge Mbock Bathy (Lyon), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aissatou Tounkara (Atlético Madrid/ESP)

Milieux de terrain : Charlotte Bilbault (Paris FC), Elise Bussaglia (Dijon), Maeva Clemaron (Fleury), Grace Geyoro (Paris SG), Amandine Henry (Lyon), Gaetane Thiney (Paris FC)

Attaquantes : Viviane Asseyi (Bordeaux), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris SG), Valérie Gauvin (Montpellier), Marie-Antoinette Katoto (Paris SG), Ouleymata Sarr (Lille)