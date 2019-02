Football - Gordon Banks, gardien anglais et auteur de "l'arrêt du siècle", est décédé à 81 ans

Une légende, une vraie, s’en est allée cette nuit. Gordon Banks, vainqueur de la Coupe du monde 1966 avec l’Angleterre, est mort à l’âge de 81 ans. C’est son ancien club, Stoke City, qui l’a annoncé sur son site internet, via sa famille. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que Gordon est décédé paisiblement dans la nuit. Nous sommes dévastés par cette perte mais nous avons tellement de bons souvenirs que nous ne pourrions pas être plus fiers de lui."

Gordon Banks a marqué l'histoire du football anglais, comme peu d'autres. Sélectionné par les Three Lions à 73 reprises, il fut l'heureux portier de l'Angleterre lors de sa seule victoire en Coupe du monde, en 1966. Mais celui qui était surnommé "Banks of England" reste connu dans le monde entier pour un arrêt, réussi lors de la plus iconique des Coupes du monde, celle de 1970 au Mexique. Face à la plus belle des Seleçao et au meilleur joueur du monde, Banks va réussir la plus dingue des parades. A une altitude où la gravité est facétieuse, les deux derniers champions du monde se retrouvent au premier tour au Estadio Jalisco de Guadalajara. Le Brésil s'imposera 1-0 face à l'Angleterre mais ce n'est pas ce qu'on retiendra du match.

" Tu vieillis Banksy, tu nous avais habitués à bloquer ces ballons "

Sur un débordement et un centre du bout du monde de Jairzinho, Pelé et ses 173 centimètres s'élèvent à sept mètres du but. Le coup de boule est surpuissant et piqué, de surcroit. Le rebond aurait dû être fatal aux Anglais et à n'importe quel portier. Mais Banks va aller chercher le cuir derrière lui et le propulser au dessus de sa barre transversale. La légende dit que Pelé avait crié "But !" avant l'issue finale. "J'ai marqué un but mais Gordon Banks l'a arrêté", confiera le Brésilien bien plus tard. Bobby Moore, capitaine de l'Angleterre, ira de sa petite saillie "so british" après le match : "Tu vieillis Banksy, tu nous avais habitués à bloquer ces ballons".

La carrière internationale du portier aura été bien plus prestigieuse que celle qu'il mena en club, durant laquelle il ne remporta que deux Coupes de la Ligue, en 1964 et 1972, avec Leicester et Stoke. Une année après ce dernier titre, victime d'un accident de voiture qui lui coûta son oeil droit, il sera forcé de mettre un terme à sa carrière professionnelle, à 33 ans. Il méritait une autre sortie. Mais elle ne lui a pas volé sa place dans la légende du football anglais. Du football, tout court.