Ami de Karim Benzema et champion de kickboxing, Fouad Ezbiri est intervenu sur la chaîne Youtube du buteur madrilène afin de lui proposer de se mettre à la boxe une fois qu'il aura raccroché les crampons. Un défi que l'ancien Lyonnais, grand amateur des sports de combat, s'est dit prêt à relever.

On a tendance à l'oublier et ses brillantes prestations avec le Real Madrid ne font rien pour nous le rappeler, mais il faut se rendre à l'évidence : du haut de ses 32 ans, Karim Benzema se rapproche tout doucement de la retraite. S'il peut être en mesure de briller au plus haut niveau pendant encore quelques saisons, l'ancien international français garde sans doute, dans un coin de la tête, des projets pour son après-carrière. Et celle-ci pourrait prendre une tournure surprenante.

Comme il l'a déjà fait plusieurs fois ces derniers jours, "KB9" a récemment répondu sur sa chaîne Youtube à des questions posées par différentes personnalités. Son ami Fouad Ezbiri, combattant chez les poids plume en kickboxing, lui a notamment demandé s'il serait partant pour monter sur le ring. Et voici ce qu'a avoué l'ex-Gone :

Ligue des champions La Vielle Dame peut sourire : Dybala sur le retour et titulaire contre l'OL vendredi ? IL Y A UNE HEURE

"Je kiffe les sports de combat, j'aime bien m'entraîner. Après le foot, pourquoi pas m'entraîner avec toi pendant six mois et, si tu penses que je peux être prêt pour un combat, pour moi il n'y a pas de problème. Je suis partant !"

Auteur de 21 buts et 8 passes décisives en Liga cette saison, Benzema est pour l'instant sous contrat avec le Real jusqu'en 2022.

Play Icon

Football 38e j. - Conte attaque sa direction : "Trop peu de protection face aux critiques" IL Y A 11 HEURES