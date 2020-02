Dijon intraitable à domicile

Rennes, Lille ou le PSG sont tombés à Gaston-Gérard cette saison en Ligue 1 : Dijon est intraitable à domicile depuis septembre dernier. Le DFCO en est à neuf matchs sans défaite à domicile, série en cours, en championnat. La semaine passée, c’est Brest qui est allé rejoindre la liste des victimes des joueurs de Stéphane Jobard (3-0). Avec seulement trois points d’avance sur Nîmes, 18e et barragiste qui les a battus il y a quelques jours (2-0), la marge de manoeuvre des Dijonnais est restreinte malgré cette belle série.

Le faux pas est donc interdit contre Nantes, qui débarque la tête dans le sac après quatre défaites consécutives, toutes compétitions confondues : les revers dans le derby face à Rennes dans le temps additionnel (3-2) et contre le PSG, bousculé comme rarement cette saison (1-2), ont laissé d’énormes regrets aux Canaris, relégués dans le ventre mou au classement et qui ont perdu beaucoup d'énergie dans ces deux matchs pour rien. Le FCN affiche certes un bon bilan à l’extérieur cette saison (quatre victoires) et avait pris le meilleur sur Dijon à l’aller en décembre (1-0), mais la forme insolente du DFCO à domicile nous fait pencher en sa faveur ici.

Notre pari : Dijon bat Nantes @2,67

Stéphane Jobard avec DijonGetty Images

Le derby pour l’Inter

Il faut remonter à janvier 2016 pour retrouver la trace de la dernière victoire de l’AC Milan dans un derby contre l’Inter en Serie A. Autant dire une éternité. Victorieux à l’aller (0-2), les Nerazzurri n’ont plus perdu depuis sept matchs contre leurs voisins (quatre victoires, trois nuls). Le dernier succès des Rossoneri “à l’extérieur” dans un derby remonte même à 2010 et difficile de croire qu’ils mettront fin à cette série cette année. Ils n’ont certes plus perdu depuis cinq matchs avant le choc de ce dimanche, mais le pedigree des adversaires, sans leur faire injure, n’avait rien d’emballant (Brescia, Cagliari ou l’Udinese) : la semaine passée, le Hellas Vérone est reparti de San Siro avec le nul (1-1), ce qui n’est pas très encourageant avant d’aller défier le 2e de Serie A alors que 19 points séparent déjà les deux équipes…

L’Inter, portée par un Lukaku en forme (16 buts), en est de son côté à 15 matches sans défaite en championnat, série en cours. Relégués à trois longueurs de la Juventus, dernière équipe à les avoir battus en octobre en Italie, les joueurs d’Antonio Conte ne peuvent pas se permettre de lâcher des points, surtout à l’occasion d’un derby. La victoire ne devrait pas échapper à l’Inter selon nous ici.

Romelu Lukaku, Udinese-Inter 2020Imago

Le PSG sans pitié avec l’OL

Difficile d’imaginer Lyon parvenir à freiner le PSG à l’occasion du choc de la 24e journée de Ligue 1. L’OL a très bien débuté 2020, mais vient de rendre deux copies indigestes à Nice (2-1) et devant Amiens (0-0) et l’enchaînement des matchs ne devrait pas aider des Gones qui ne disposent pas de la profondeur de banc d’un PSG en pleine bourre actuellement. Les joueurs de Thomas Tuchel en sont à sept victoires de suite, série en cours, toutes compétitions confondues. Et même quand ils sont moins bien dans le jeu, comme face à Nantes dans la semaine (victoire 1-2), ils peuvent compter sur un Navas en grande forme.

Paris a remporté ses neufs derniers matches disputés à domicile contre Lyon, qui devra sérieusement hausser son niveau de jeu, comme Monaco avait su le faire au Parc des Princes il y a quelques semaines (3-3), pour éviter de sombrer. La bonne nouvelle pour l’OL réside en l’absence probable de Neymar, blessé et sûrement préservé en vue du 8e de finale aller de Ligue des champions contre Dortmund, prévu dix jours après ce choc. Mais Kylian Mbappé pourrait prendre le relais de la star brésilienne en se montrant, lui qui doit se faire pardonner après son caprice de la semaine passée après son remplacement contre Montpellier (5-0). Voir marquer l’international français, déjà auteur de 14 buts en 17 apparitions en L1 saison, ne serait pas surprenant ici : reste à savoir s’il ira fêter ça avec son entraîneur, histoire de calmer le jeu..

Notre pari : Kylian Mbappé marque et le PSG bat Lyon @1,72

