Le Brésil pour se rattraper ?

Le Brésil n'a pas vraiment le choix dans cette Copa América : tout autre résultat qu'une victoire devant son public serait considéré comme une nouvelle humiliation, cinq ans après la claque reçue par l'Allemagne en demi-finale de "sa" Coupe du monde (1-7). La Seleçao a grillé son joker en concédant un triste nul devant le Venezuela pour son deuxième match dans ce groupe A (0-0), après une entrée en matière convaincante contre la Bolivie, la plus faible équipe de la poule (3-0).

Les joueurs de Tite affrontent le Pérou pour leur dernier match de cette première phase : déjà assurés de leur qualifications, ils visent désormais la première place de leur groupe, qui leur offrirait un quart de finale plus qu'abordable contre le 3e du groupe B ou C, même si celui-ci pourrait finalement être... l'Argentine. Mais il n'y aura pas de calcul à faire contre la Blanquirroja, qui n'a battu qu'une fois le Brésil ces 34 dernières années : mais c'était il y a trois ans, lors de la précédente Copa América.

Un résultat qui avait précipité l'élimination des Auriverde dès le premier tour... Déjà piquée au vif, la Seleçao a donc une revanche à prendre et difficile d'imaginer autre chose qu'un succès de sa part dans ce match. Mais le Pérou, toujours plaisant à voir jouer, sera difficile à bouger et la Seleçao pourrait s'imposer d'une courte tête seulement ici.

Notre prono : le Brésil bat le Pérou @1,40

Le Sénégal enfin roi d'Afrique ?

Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique a été donné vendredi par l'Egype qui a battu le Zimbabwe (1-0). Devant leur public, les Pharaons, recordman du nombre de trophées (7), partent légitimement favoris, même s'ils n'ont plus inscrit leur nom au palmarès depuis 2010. Le Cameroun, tenant du titre, mais plombé par des problèmes internes entre les joueurs et la Fédération au sujet des primes, le Ghana, qui a atteint au moins les demi-finales des six dernières éditions et le Nigeria, présent à la Coupe du monde l'an passé, figurent également parmi les prétendants à la victoire.

C'est également le cas du Sénégal, qui cherchera à réparer une sacrée anomalie : les Lions de la Téranga n'ont jamais remporté la compétition continentale, dont ils ont atteint seulement une fois la finale, en 2002. Près de 20 ans après leurs glorieux aînés, l'une des meilleures générations de l'histoire du pays portera les espoirs de tout un peuple. Le Sénégal semble être l'une des équipes les plus équilibrées de la compétition, avec une défense solide, emmenée par le roc Kalidou Koulibaly, un milieu de terrain travailleur (Gueye, N'Diaye...) et une attaque virevoltante, avec les Rennais Ismaïla Sar et M'Baye Niang, ou la superstar Sadio Mané.

Le 1er tour ne devrait être qu'une formalité pour les Sénégalais, tombés dans le groupe de l'Algérie, leur plus sérieux adversaire pour la 1ère place, de la Tanzanie et du Kenya. Un bon tour de chauffe avant de soulever la CAN le 19 juillet prochain au Caire ? Nous, on y croit.

Notre prono : le Sénégal vainqueur de la CAN @6,50

Les Bleues prêtes à prendre leur quart ?

Les choses sérieuses commence pour l'équipe de France féminine. Après une phase de groupes mitigée, les joueuses de Corinne Diacre entament la phase à élimination directe contre un adversaire coriace. La sélection Brésilienne n'était pas vraiment attendu à la 3e place de son groupe, qu'elle a récupérée à la faveur d'une moins bonne différence de buts que l'Australie et l'Italie. Il faudra que les Bleues montrent un meilleur visage que lors de leur dernier match face au Nigeria (1-0), car ce ne sera pas une partie de plaisir contre les coéquipiers de la légende Marta, entrée dans l'histoire de la Coupe du monde en devenant la meilleure buteuse de la compétition, hommes et femmes confondues, avec 17 réalisations en cinq éditions.

Pour se rassurer, on peut noter que l'équipe de France féminine n'a jamais perdu dans son histoire contre le Brésil (3 victoires, 5 nuls). Le dernier match entre les deux équipes, en novembre dernier, s'était ainsi conclu par un joli succès des Tricolores (3-1). Portées par le public du Havre, les coéquipières de Wendie Renard, qui n'ont perdu qu'un seul de leurs 17 derniers matchs (contre onze pour le Brésil) nous semblent supérieures à cet adversaire.

Si elles très friables défensivement, les Brésiliennes sont capables de mettre le feu en attaque et la défense tricolore pourrait céder pour la première fois de la compétition. Les Bleues devraient néanmoins s'ouvrir les portes des quarts de finale, où un se profile un rendez-vous contre les Etats-Unis, tenantes du titre.

Notre prono : la France gagne et les deux équipes marquent @2,60

Notre pari : la France bat le Brésil @

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax . C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.