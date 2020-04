Au vu de l'évolution de la crise sanitaire, la décision la plus sage a finalement été prise. Ce mercredi, l'UEFA, au terme d'une réunion tenue en visio-conférence avec 55 fédérations européennes, a décidé qu'il n'y aurait aucun match international durant le mois de juin. Quant à la Ligue des champions, et la Ligue Europa, stoppées en huitièmes de finale, l'UEFA envisagerait de les faire jouer en juillet ou août.

La France qui devait affronter l'Ukraine et la Finlande en match amical voit finalement ces deux oppositions reportées. L'UEFA aimerait, dans la mesure du possible, les voir se dérouler à l'automne. Initialement, ces deux matches amicaux étaient prévus les 27 et 31 mars, respectivement au Stade de France et au Groupama Stadium (Lyon). Mais la pandémie de coronavirus a fortement touché l'Europe. D'abord, les instances ont décidé que ces rencontres se joueraient à huis clos avant de finalement les reporter en juin, au vu de la gravité de la situation sanitaire.

De plus, l'UEFA a fait savoir qu'aucun match de barrage, pour le prochain Euro, décalé à l'été 2021, ne se tiendrait courant juin. Les matches de qualification à l'Euro 2021, chez les féminines, ont également été reportés à une date ultérieure. Tout comme l'Euro U17 féminin. Quant au championnat d'Europe U19 masculin, programmé en mai, il a tout simplement été annulé.